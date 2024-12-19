شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 20 جنيها بالجرام عيار 21 فى سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في مصر من عيار21، بعد عودة الارتفاع في سعر الذهب العالمي، مما أثر على عيار 21 اليوم بالأسواق ليتحرك 20 جنيهًا، وفي السياق التالي نرصد سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024.

سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024

عيار 24 يسجل 4297 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3760 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيهًا

تعافى سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ شهر خلال جلسة الأمس بفعل نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر تباطؤ محتمل في خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2622 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2587 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2620 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 2.3% ليسجل أدنى مستوى من شهر عند 2583 دولار للأونصة ليكسر بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل إلى جانب المتوسط المتحرك 50 يوم مما يزيد من زخم هبوط السعر يوم أمس.



ارتفاع أسعار الذهب اليوم يعد ناتج عن تغطية المستثمرين لمراكز البيع وتحقيق جني للأرباح بعد انخفاض الأمس، خاصة أن الضغوط السلبية تظل متواجدة بالنسبة لأسعار الذهب.



قرر البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق، ولكنه أشار إلى أنه سيكون هناك تخفيضات أقل بحلول نهاية عام 2025، مما ساعد الدولار وعوائد السندات إلى الارتفاع بشكل كبير تسبب معه في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.