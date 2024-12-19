شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الخميس على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وقفز قطاعا التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وزاد قطاعا البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، ونما قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا العقارات والسياحة والترفيه بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي وحيدًا مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.230 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.7 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 70.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.87%، والعرب على 4.22%، واستحوذت المؤسسات على 40.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 190.7 مليون جنيه، 242.3 ألف جنيه، 49 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 67 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 148.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 37573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 8410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11532 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3134 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 8630 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة.