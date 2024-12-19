شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024.. آخر تحديث في عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تحديث في سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في مصر، بعد عودة الارتفاع في سعر الذهب لعيار 21 اليوم بالأسواق، وفي السياق التالي نرصد سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024.

سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024

عيار 24 يسجل 4297 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3760 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيهًا.

تعافى سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ شهر خلال جلسة الأمس بفعل نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر تباطؤ محتمل في خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2622 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2587 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2620 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 2.3% ليسجل أدنى مستوى من شهر عند 2583 دولار للأونصة ليكسر بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل إلى جانب المتوسط المتحرك 50 يوم مما يزيد من زخم هبوط السعر يوم أمس.