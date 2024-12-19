شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات هتخليك مطمن أن فاتورة الكهرباء سليمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تطبق الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، من خلال شركاتها التابعة منظومة آلية لمراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية والتى تمر بعدة مراحل إليكترونية لمراجعتها بأعلى معايير الدقة قبل وصولها للمشترك، يجعلها تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، وفيما يلي مراحل إصدار فاتورة الكهرباء:

1- تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى يقوم بالتقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9.

2- يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة أن القراءة مختلفة عن معدلات الاستهلاك الشهرية للمشترك يتم بحثها وللتأكد من صحتها، فى حالة عدم تطابقها مع معدلات الاستهلاك يتم رفضها.

3- إرسال القراءات لمراكز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

4- يتم ادخال كل القراءات علي السيستم بعد عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر (30 يوم) فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير .

5- تضمن هذه المراحل منع أي محاولة تلاعب في استهلاك وحقوق المواطنين .

6- مرور الفاتورة على برنامج الاصدار الموحد لضمان دقتها.

7- تحميل الفاتورة آليا على برنامج التحصيل الاليكتروني لبدء تحصيلها من خلال ماكينات التحصيل لدى محصل شركة الكهرباء.



