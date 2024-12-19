شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 19-12-2024.. ينخفض 240 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2024 بالتعاملات الصباحية بحوالي 240 جنيهًا، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29920 جنيها وقت نشر هذه السطور بدون إضافة المصنعية.

وجاء هبوط سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2024، على خلفية تراجع كبير في سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2024 لعيار 21 وهو المكون للجنيه الذهب في مصر

وتختلف مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.