شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: توقيع عقد الطوافة لبرامج الحج السياحي الاقتصادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفير خدمات أكثر تميزا وترقية باقة الخدمة لحجاجها المخيمات مقاومة للحرائق ونقلها لأماكن قريبة من الجمرات بمني وبداية النفرة في عرفات

توفير الوجبات والمشروبات علي مدار اليوم وتحسين جودة التكييفات ودورات المياه



وقعت غرفة شركات السياحة عقد تقديم خدمات الطوافة لحجاج برامج الحج السياحى الاقتصادي الذي يمثل النسبة الأكبر من عدد تأشيرات الحج السياحي هذا العام , وقد حرصت الغرفة على اختيار أفضل العروض الفنية والمالية للشركات السعودية التي تقدمت للفوز بتنظيم الحج السياحى الاقتصادى جاء ذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة والشركات المنظمة للحج بالحج الإقتصادي وتوفير أفضل الخدمات لحجاجه

وبناء على المعايير الصارمة والدقيقة التي وضعتها لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات لشركات الطوافة التي تخدم حجاج البرنامج الاقتصادي وبعد منافسة قوية مع عدة شركات طوافة فقد فازت شركة الراجحي للخدمات المساندة وهي إحدى الشركات السعودية المتخصصة في خدمة الحجاج , فازت بخدمة حجاج السياحة لبرامج الإقتصادي كما فازت الشركة ايضا بالتعاقد الخاص بخدمة حجاج الخمس نجوم الفاخر والتي يجري التجهيز للخدمات التي ستقدم لهذا المستوى.

وقد تضمن التعاقد بين الغرفة والشركة السعودية لخدمة حجاج برامج الإقتصادي عدة خدمات تقدم لأول مرة للحجاج المصريين والتي تعد أكثر تميزا بالنسبة لبرامج الحج الإقتصادي , كما تقرر ان يتم ترقية باقة الحج الي الفئة " ب " لحجاج برامج الإقتصادي بدلا من الباقة " ج " التي كان يتم شراؤها المواسم الماضية وذلك سعيا لتوفير خدمات أكثر تميزا هذا الموسم.



وقد وقع التعاقد عن الجانب المصري أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات , وعن الجانب السعودي وقع المهندس عبد الوهاب بن صالح الراجحي رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الراجحي , تم التوقيع بمقر غرفة شركات السياحة وبحضور كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ويسري السعودي ووليد خليل وشريف لطفي أعضاء مجلس إدارة الغرفة , ومن الجانب السعودي أحمد سمير نائب رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الراجحي.

وتضمن التعاقد النص على التزام الشركة السعودية بتقديم عدة خدمات متميزة تضمن تميز وراحة حجاج الإقتصادي , من بينها تطوير مخيمات الاقتصادي بشكل شامل , ونقلها من المكان الذي كان مخصصا لها الموسم الماضي الى الأماكن التي كانت مخصصة لحج الخمس نجوم لتكون أكثر قربا من جسر الجمرات , كما تم الاتفاق على أن تكون المخيمات من مادة متميزة مقاومة للحرائق وقريبة من نفرة الحجاج بعرفات وجسر الجمرات بمنى .

وتم الاتفاق كذلك بين الجانبين على أن تحتوي مخيمات حجاج الإقتصادي على خدمات متميزة تقدم لأول مرة منها المأكولات على مدار اليوم بالمشاعر المقدسة وليس الاكتفاء فقط بالوجبات المقررة بالعقد , مع توفير العصائر والمشروبات الساخنة والباردة على مدار اليوم , والاتفاق على أن تضم المخيمات اجهزة تكييف حديثة مع توفير كافة السبل للاصلاح الفوري لأي أعطال تطرأ على تلك الأجهزة , مع زيادة عدد الثلاجات والمبردات والمراوح.

ونظرا لزيادة أعداد الحج الإقتصادي , وعملا على راحة الحجاج , فقد تم الاتفاق مع الشركة السعودية على زيادة عدد دورات المياه مع توفير ما يعرف بدورات المياه المتحركة توفيرا للمساحة وزيادة أعداد الدورات لراحة الحجاج , مع توفير كافة سبل الراحة للحجاج الذين يقيمون في المخيمات في مشعر منى من وسائل نوم وإعاشة مريحة وزيادة عدد الأفراد المخصصين لخدمة الحجاج.