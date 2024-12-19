شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 19- 12- 2024 فى منتصف تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 19- 12- 2024 ارتفاعا مقابل الجنيه المصرى فى منتصف تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.81 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع .

وجاء سعر الدولار اليوم الخميس بالبنك الأهلى المصرى 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.83 جنيه و50.93 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.83 جنيه 50.93 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وفيما يلى سعر الدولار فى البنوك المصرية الان :

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.