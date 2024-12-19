الاقتصاد

سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمصر..وزن واحد جرام 4275 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الخميس، 19 ديسمبر 2024 11:24 ص

تراجع سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2024 للوزن 1 جرام بصورة ملحوظة، قياسا على سعر سبيكة الذهب في مصر أمس، وذلك بدون إضافة الضريبة والدمغة ورسوم التصنيع.

وجاء هبوط  سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم، على خلفية تراجع كبير في سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2024 لعيار 24 وهو العيار المكون للسبيكة الذهب في مصر.

وسجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم وزن واحد جرام 4275 جنيهًا الآن بدون مصنعية، ويتم إضافة 175 جنيهًا كرسوم تصنيع وضريبة ودمغة على السبيكة الذهب وزن واحد جرام.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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