شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمصر..وزن واحد جرام 4275 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2024 للوزن 1 جرام بصورة ملحوظة، قياسا على سعر سبيكة الذهب في مصر أمس، وذلك بدون إضافة الضريبة والدمغة ورسوم التصنيع.

وجاء هبوط سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم، على خلفية تراجع كبير في سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2024 لعيار 24 وهو العيار المكون للسبيكة الذهب في مصر.

وسجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم وزن واحد جرام 4275 جنيهًا الآن بدون مصنعية، ويتم إضافة 175 جنيهًا كرسوم تصنيع وضريبة ودمغة على السبيكة الذهب وزن واحد جرام.