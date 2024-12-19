الاقتصاد

مجلس إدارة «العبيكان» يوصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج، أمس، إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يبلغ رصيد الاحتياطي النظامي (43,628,927) ريال كما في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة.
ونوهت بتحويل رصيد الاحتياطي لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30/09/2024 م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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