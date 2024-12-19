شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «العبيكان» يوصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ونوهت بتحويل رصيد الاحتياطي لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30/09/2024 م إلى رصيد الأرباح المبقاة. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج، أمس، إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يبلغ رصيد الاحتياطي النظامي (43,628,927) ريال كما في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة.ونوهت بتحويل رصيد الاحتياطي لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30/09/2024 م إلى رصيد الأرباح المبقاة.