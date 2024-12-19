الاقتصاد

توزيع 60 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي «النايفات»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني والثالث للعام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 60 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون ريال.
وأشارت إلى أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال.
وأفادت بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
ولفتت إلى أن تاريخ الأحقية 2024-12-31، وتاريخ التوزيع 2025-01-13.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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