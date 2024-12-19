شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 60 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي «النايفات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني والثالث للعام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 60 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون ريال.
وأشارت إلى أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال.
وأفادت بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
ولفتت إلى أن تاريخ الأحقية 2024-12-31، وتاريخ التوزيع 2025-01-13.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 60 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون ريال.
وأشارت إلى أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال.
وأفادت بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
ولفتت إلى أن تاريخ الأحقية 2024-12-31، وتاريخ التوزيع 2025-01-13.