شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المراعي» يوصي بتوزيع مليار ريال أرباحا عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهم.

وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

ولفتت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

ونوهت بدفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وأفادت بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

ونوهت بتحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المراعي للجمعية العمومية في اجتماعه المنعقد، أمس، توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع مليار ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهم.وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 1 ريال.ولفتت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.ونوهت بدفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.وأفادت بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.ونوهت بتحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.