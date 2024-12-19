الاقتصاد

مجلس إدارة «المراعي» يوصي بتوزيع مليار ريال أرباحا عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المراعي للجمعية العمومية في اجتماعه المنعقد، أمس، توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع مليار ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهم.
وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 1 ريال.
ولفتت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
ونوهت بدفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.
وأفادت بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.
ونوهت بتحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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