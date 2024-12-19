شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«بوان» تتسلم أمر شراء من أرامكو بـ832 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية