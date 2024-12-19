شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«بوان» تتسلم أمر شراء من أرامكو بـ832 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوان تسلم شركة بتروناش العربية المحدودة (شركة تابعة لشركة بتروناش القابضة) أمر شراء، اليوم، لعقد قائم مع شركة أرامكو السعودية لتوريد منتجات خاصة بآبار الغاز.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ توقيع العقد 2022-01-03.
وأضافت أن قيمة العقد 832 مليون ريال تقريباً.
وأوضحت أن أمر الشراء الحالي هو ثالث أمر شراء مرتبط بعقد طويل الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتوريد منتجات خاصة لآبار الغاز.
وأفادت بأن جدول تسليم المنتجات لأمر الشراء يبدأ من شهر اكتوبر 2025م وحتى شهر أغسطس 2026م.
وتوقعت أن ينعكس الأثر الإيجابي على نتائج الشركة خلال عامي 2025م و 2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ توقيع العقد 2022-01-03.
وأضافت أن قيمة العقد 832 مليون ريال تقريباً.
وأوضحت أن أمر الشراء الحالي هو ثالث أمر شراء مرتبط بعقد طويل الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتوريد منتجات خاصة لآبار الغاز.
وأفادت بأن جدول تسليم المنتجات لأمر الشراء يبدأ من شهر اكتوبر 2025م وحتى شهر أغسطس 2026م.
وتوقعت أن ينعكس الأثر الإيجابي على نتائج الشركة خلال عامي 2025م و 2026م.