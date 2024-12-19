شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح استثنائية على مساهمي «إكسترا» عن الربع الرابع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 400 مليون ريال.

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم.

وأشارت إلى أن حصة السهم من التوزيع 5 ريالات.

وأفادت بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.

وذكرت أن تاريخ الأحقية 2024-12-23، وتاريخ التوزيع 2024-12-31.

وتعتزم شركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم المقرر شرائها هو ثلاثة مليون سهم من فئة الأسهم العادية

ويرى مجلس الإدارة أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة.

وأوضحت أن عدد الأسهم المقرر شرائها 3000000.

وسيمول شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة وكذلك المتحصلات الناتجة عن إكتمال الطرح العام الأولي لشركتها التابعة (الشركة المتحدة الدولية القابضة) وإدراج أسهمها في السوق السعودية الرئيسية

ولفتت إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 4.40 %. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، أمس، توزيع أرباح نقدية استثنائية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2024م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، جاء ذلك بناءً على ما حققته الشركة من عوائد نتيجة اكتمال الطرح العام الأولي لشركتها التابعة (الشركة المتحدة الدولية القابضة) وإدراج أسهمها في السوق السعودية الرئيسية.وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 400 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم.وأشارت إلى أن حصة السهم من التوزيع 5 ريالات.وأفادت بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.وذكرت أن تاريخ الأحقية 2024-12-23، وتاريخ التوزيع 2024-12-31.وتعتزم شركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم المقرر شرائها هو ثلاثة مليون سهم من فئة الأسهم العاديةويرى مجلس الإدارة أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة.وأوضحت أن عدد الأسهم المقرر شرائها 3000000.وسيمول شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة وكذلك المتحصلات الناتجة عن إكتمال الطرح العام الأولي لشركتها التابعة (الشركة المتحدة الدولية القابضة) وإدراج أسهمها في السوق السعودية الرئيسيةولفتت إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 4.40 %.