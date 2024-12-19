شكرا لقرائتكم خبر عن «أكو اباور» تتقدم بملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكوا باور تقديم ملف طلب زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم أولوية إلى هيئة السوق المالية، أمس.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 11 يونيو 2024 توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بمبلغ وقدره 7,125 مليون ريال من خلال طرح أسهم أولوية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 11 يونيو 2024 توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بمبلغ وقدره 7,125 مليون ريال من خلال طرح أسهم أولوية.