شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا»: إيداع أسهم «المراعي» في المحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة مجموعة صافولا: إنها أودعت أسهم شركة المراعي في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمساهمين المستحقين.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 15 ديسمبر الحالي، نتائج الجمعية العامة غير العادية لصافولا والتي وافقت خلالها الجمعية على تخفيض رأس مال الشركة وتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي البالغة 345,218,236 سهماً (والتي تمثل ما نسبته 34,52% من رأس مال شركة المراعي) على مساهمي صافولا المستحقين.
وأفادت بأن الأسهم تمثل التعويض عن إلغاء الأسهم نتيجة لتخفيض رأس المال والصفقة الجوهرية وذلك وفق التفاصيل التالية:
-تاريخ الاستحقاق: يوم الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في 12/12/2024م.
- نسبة التوزيع :0,3044 لكل سهم من أسهم صافولا المملوكة للمساهمين المستحقين بتاريخ 12/12/2024م (قبل تخفيض رأس المال).
- تاريخ إيداع أسهم المراعي لمساهمي صافولا المستحقين: 19/12/2024م.
وستجمع الشركة كسور أسهم (صافولا) الناتجة عن تخفيض رأس مال صافولا وكسور أسهم صافولا في شركة المراعي التي الناتجة عن التوزيع العيني لحصة صافولا في شركة المراعي في محفظة واحدة بحيث يتم بيعها في السوق المالية بسعر السوق السائد.
وبعد ذلك سيتم توزيع العائد من عملية البيع على المساهمين المستحقين بحسب ملكيّتهم وذلك خلال (30) يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة والصفقة الجوهرية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 15 ديسمبر الحالي، نتائج الجمعية العامة غير العادية لصافولا والتي وافقت خلالها الجمعية على تخفيض رأس مال الشركة وتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي البالغة 345,218,236 سهماً (والتي تمثل ما نسبته 34,52% من رأس مال شركة المراعي) على مساهمي صافولا المستحقين.
وأفادت بأن الأسهم تمثل التعويض عن إلغاء الأسهم نتيجة لتخفيض رأس المال والصفقة الجوهرية وذلك وفق التفاصيل التالية:
-تاريخ الاستحقاق: يوم الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في 12/12/2024م.
- نسبة التوزيع :0,3044 لكل سهم من أسهم صافولا المملوكة للمساهمين المستحقين بتاريخ 12/12/2024م (قبل تخفيض رأس المال).
- تاريخ إيداع أسهم المراعي لمساهمي صافولا المستحقين: 19/12/2024م.
وستجمع الشركة كسور أسهم (صافولا) الناتجة عن تخفيض رأس مال صافولا وكسور أسهم صافولا في شركة المراعي التي الناتجة عن التوزيع العيني لحصة صافولا في شركة المراعي في محفظة واحدة بحيث يتم بيعها في السوق المالية بسعر السوق السائد.
وبعد ذلك سيتم توزيع العائد من عملية البيع على المساهمين المستحقين بحسب ملكيّتهم وذلك خلال (30) يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة والصفقة الجوهرية.