شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس بالبورصة العالمية يتراجع بقوة.. عيار 21 ينخفض الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في العقود الفورية للذهب بنسبة 0.84% إلى مستوى 2614 دولار للأوقية، وذلك بعد إعلان مجلس الاحتياطي تخفيض أسعار الفائدة في آخر اجتماع بعام 2024 بـ 25 نقطة أساس.

تراجع سعر الذهب العالمي تسبب في تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في مصر بحوالي 30 جنيهًا في مستهل تعاملات اليوم، بسبب الهبوط في سعر الذهب العالمي مما ينعكس على سعر الذهب في مصر الآن.

سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 عيار 24 يسجل 4275 جنيهًا. عيار 21 يسجل 3740 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3206 جنيهات. الجنيه الذهب 29920 جنيهًا.



وتراجع الذهب العالمي قرابة 40 دولار إلى 2611 دولارا، بعد أن ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى منذ شهر، الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

التركيز الحقيقي للأسواق سيكون على توقعات البنك الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية خلال العام القادم لمعرفة المسار المحتمل لأسعار الفائدة في ظل توقعات ببقاء التضخم في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة وسياساتها التي قد ينتج عنها ضغوط تضخمية.



