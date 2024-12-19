شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تفقد 23 مليار جنيه من رأس المال السوقي خلال 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء التداول ليصل إلى مستوى 2.205 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 30218 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 37236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 13295 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 8304 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 11399 نقطة.