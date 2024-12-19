شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس 19-12-2024.. متوسط سعر الطن 38500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الحديد اليوم الخميس 19 -12-2024 في الأسواق بمتوسط سعر نحو 38500 للطن وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.



وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ،ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد .

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة كالأتى:

سعر حديد عز 38800 جنيه. سعر حديد بشاي 38600 جنيه. سعر حديد المصريين 38500 جنيه.

وهبطت صادرات مصر من الحديد والصلب 17% خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة مليار دولار، مقابل 1.2 مليارا في الفترة المماثلة من 2023، وفقاً للبيانات، والتي أظهرت تصدّر تركيا قائمة الدول الأعلى استيراداً من مصر بقيمة 138.3 مليون دولار، بحصة تعادل 13.5% من إجمالي الصادرات.

وخفّضت دول الاتحاد الأوروبي حجم وارداتها من منتجات الحديد والصلب المصرية بنحو 37% خلال النصف الأول من العام الحالي، أظهرت البيانات انخفاض واردات دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي إلى نحو 420 مليون دولار، مقارنةً بنحو 670 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023. مثّلت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي نحو 41% من إجمالي صادرات مصر من الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 55.7% من إجمالي صادرات الفترة المماثلة العام الماضي.