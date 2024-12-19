شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تخفض أسعار الفائدة الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت هيئة النقد في هونج كونج (HKMA) اليوم الخميس سعر الفائدة الأساسي المطبق عبر نافذة الخصم الليلي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%، مواكبةً لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن ذلك تبعه العديد من البنوك الكبرى في هونج كونج بخفض أسعار الفائدة، لكن بعضها بمقدار أقل فقد خفض بنك إتش إس بي سي أفضل معدل إقراض بالدولار الهونج كونجي بمقدار 12.5 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، في حين خفض بنك الصين معدل الفائدة الأساسي إلى 5.25% من 5.375%.

وبدورها، أوضحت الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في هونج كونج لواني ليم، في بيان: "لا يزال المسار المستقبلي لأسعار الفائدة غير مؤكد بشكل كبير في عام 2025".

وأضافت: "قررت HSBC خفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض بالدولار الهونج كونجي بعد خفض آخر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يعكس انخفاضًا تراكميًا بلغ 62.5 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي".

وتتبع سياسة هونج كونج النقدية بشكل وثيق السياسة الأمريكية نظرًا لربط عملتها بالدولار الأمريكي في نطاق ضيق يتراوح بين 7.75 و7.85 لكل دولار.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو قرار وصفه رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول بأنه "قرار صعب"، وأشار إلى أن وتيرة التخفيضات المتوقعة في العام المقبل تعكس بيانات التضخم المرتفعة في 2024.