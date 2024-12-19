شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 18-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 19 مليار جنيه عند مستوى 2.228 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمهندس للتأمين، وبريميم هليثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 19 مليار جنيه عند مستوى 2.228 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.69%، والعرب على 3.72%، واستحوذت المؤسسات على 23.6% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعرب للبيع بقيمة 139.3 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 44 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 96.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 30503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 37599 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 13408 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 8419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 11538 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8494 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 152 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والشرقية-إيسترن كومباني، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 23.5 ألف سهم، 700 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 13 ألف سهم، 250 ألف سهم، 26.5 ألف سهم، على الترتيب.

واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 2400 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 35 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركات مصر بني سويف للأسمنت، واودن للاستثمارات المالية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 300 سهم، 1.6 مليون سهم، 81 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموع مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 458.8 ألف سهم، 153 سهمًا، 167.3 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة شركتي ابن سينا فارما، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 20 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

أوراسكوم للتنمية



قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن شركة LPSO Holding هي الشركة القابضة لعائلة سميح ساويرس، وهي المساهم الرئيسي بنسبة 75.09% في شركة أوراسكوم للتنمية المدرجة بالبورصة المصرية، قد تقدم بعرض شراء اختياري لجميع أسهم حرة التداول لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية المدرجة بالبورصة السويسرية، فقط وليس له أي علاقة أو تأثير على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر المدرجة في البورصة المصرية.

سيدبك

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، إن مجلس الإدارة وافق على الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالى 2025، وقدرت الموازنة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وقسمت بين 213.5 مليون جنيه للمشروعات، و962 مليون جنيه للمساهمة فى شركات أخرى، و760.43 مليون جنيه للإحلال والتجديد.