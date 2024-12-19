شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 19-12- 2024.. تراجع 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الدواجن في غرفة تجارة الجيزة، أخر تفاصيل حركة سعر الفراخ البيضاء فى الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 19-12- 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 70 إلى 71 جنيها بانخفاض 5 جنيهات، وفق سامح السيد رئيس الشعبة.

ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين بين 80 إلى 85 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا فى بعض المحافظات.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض فى الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائى للمستهلكين.

وسجلت أسعار البيض البلدى تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 148 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.



