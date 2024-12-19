شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات المصرية إلى الأردن ترتفع إلى 617 مليون دولار خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى الأردن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للأردن لتصل إلى نحو 617 مليـون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 553 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 64 مليون دولار، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن نحو 306 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 153 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 153 مليون دولار.

وسجل التبادل التجاري بين مصر والأردن ارتفاعا ليصل إلى 923 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 706 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 217 مليون دولار.

وضمت قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي كلا من الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 103 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 53 مليون دولار، بالإضافة إلى خضر وفواكه بقيمة 50 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 43 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 38 مليون دولار.

وفى المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الأردن خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي تضم أسمدة بقيمة 94 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 44 مليون دولار، إلى جانب منتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار، وتبغ بقيمة 26 مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 11 مليون دولار.