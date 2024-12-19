شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مزايدة التنقيب عن رمل الكاولين ورمل الزجاج × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

شهد لقاء المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً لإستعراض الفرص الاستثمارية و التعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين فى قطاع التعدين، الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين فى مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل فى التنقيب عن خامى رمل الكاولين و رمل الزجاج والخامات المصاحبة فى عدة قطاعات وذلك بنظام الضرائب والاتاوة و نسبة المشاركة المجانية، اعتبارا من غدا الأربعاء 18 ديسمبر 2024 وحتي الخميس 13 فبراير 2025 وتتضمن أهم المعلومات الأتى..

1-دعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (EMRA) شركات التعدين المحلية والعالمية المتخصصة في التعدين للاشتراك في المزايدة العامة رقم (۱) لعام ٢٠٢٤.

2-للبحث عن خامي الرمال الكاولينية - الرمال الزجاجية والمعادن المصاحبة لها في جمهورية مصر العربية.



3-تضم المزايدة عدة قطاعات.

4-تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية للهيئة Free Carry Interest).



5-تبدأ المزايدة اعتبار من يوم الأربعاء 18 ديسمبر ۲۰۲٤.

6 موعد إغلاق المزايدة هو الخميس 13 فبراير 2025 .