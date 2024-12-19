شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19-12-2024، فى البنك الأهلى المصرى، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
50.8 جنيه للشراء.
50.9 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
53.27 جنيه للشراء.
53.50 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
64.41 جنيه للشراء.
64.74 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليوم
164.40 جنيه للشراء.
165.51 جنيه للبيعسعر الريال السعودى اليوم
13.49 جنيه للشراء.
13.54 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى
13.81 جنيه للشراء.
13.85 جنيه للبيع.سعر الريال القطرى
12.89 جنيه للشراء.
13.96 جنيه للبيع.
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