الاقتصاد

أسعار العملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 أمام الجنيه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19-12-2024، فى البنك الأهلى المصرى، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
53.27 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
64.41 جنيه للشراء.

64.74  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.40 جنيه للشراء.

165.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.49 جنيه للشراء.

13.54 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى

13.81 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى

12.89 جنيه للشراء.

13.96 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements