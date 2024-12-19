شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 19-12 -2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-12-2024، بالبنوك المصرية، على نفس سعر ختام التعاملات مقابل الجنيه المصرى، بعد تراجع نحو قرشين أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و 165.2 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 19 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.7 جنيه للشراء

165.4 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه

165.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.6 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء

165.6 جنيه للبيع