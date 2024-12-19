شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 19-12-2024.. 50.86 جنيهًا للبيع والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 19-12-2024 مقابل الجنيه المصرى في نهاية تعاملات اليوم فى البنوك المصرية ، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.72 جنيه للشراء و 50.86 جنيه للبيع .

و حيث سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى المصرى 50.8 جنيه للشراء و 50.9 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.8 جنيه و 50.9 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.8 جنيه 50.9 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.8 جنيه للشراء و 50.9 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و استقر سعر الدولار فى البنوك فى نهاية تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.