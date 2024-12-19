شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 19-12-2024.. توقعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 19-12-2024، تداولات عرضية مع بداية جلسة اليوم، وسط توقعات بتغيرات سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 4325 جنيها.

عيار 21 يسجل 3785 جنيها.

عيار 18 يسجل 3245 جنيها.

الجنيه الذهب 30280 جنيها.

توقعات جولدمان ساكس

هذا وقد توقع بنك جولدمان ساكس أن ينتعش الجنيه المصري خلال العام القادم بالرغم من التراجع الحالي في مستوياته، بينما أظهر أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقع تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 في ظل تراجع ضغوط التمويل الخارجي، مما سيؤثر على سعر الذهب.



وتشير التوقعات أن البنك المركزي المصري قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام للاجتماع السادس على التوالي، وذلك بسبب التراجع الحالي في مستويات الجنيه مقابل الدولار.