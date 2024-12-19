شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم 18-12-2024 في مصر بعد خفض الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر جرام الذهب اليوم 18-12-2024، تسجيل مستويات 3780 جنيهًا للجرام في التعاملات المسائية، عقب إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسجل الذهب في مصر ثباتًا ملحوظًا دون تغيرات تذكر.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 4320 جنيها.
عيار 21 يسجل 3780 جنيها.
عيار 18 يسجل 3240 جنيها.
الجنيه الذهب 30240 جنيها.
سوق الذهب حاليًا يركز على التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتوقعات السياسة النقدية خلال العام القادم لمعرفة المسار المحتمل لأسعار الفائدة في ظل توقعات ببقاء التضخم في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة وسياساتها التي قد ينتج عنها ضغوط تضخمية.
وكان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قد خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس فى شهر نوفمبر الماضى لتهبط من مستوى 5.00% إلى 4.75%.
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