شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم 18-12-2024 في مصر بعد خفض الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر جرام الذهب اليوم 18-12-2024، تسجيل مستويات 3780 جنيهًا للجرام في التعاملات المسائية، عقب إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسجل الذهب في مصر ثباتًا ملحوظًا دون تغيرات تذكر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.



عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها.