شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة قناة السويس للتنمية التجارية بـ22.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 29.7 مليون سهم بقيمة 22.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة يورو تكس لإنتاج الملابس الجاهزة بحجم تداول 1.045 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة نيكست جينريشن للخدمات بحجم تداول 60 ألف سهم بقيمة 6 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 31.1 مليون سهم بقيمة 50.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 60 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 19 مليار جنيه عند مستوى 2.228 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.59% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.69%، والعرب على 3.72%، واستحوذت المؤسسات على 23.6% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.39%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعرب للبيع بقيمة 139.3 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 44 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 96.5 مليون جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 30503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 37599 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 13408 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 8419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 11538 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8494 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة.