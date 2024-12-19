شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ أبو ظبي" تستثمر 349 مليون دولار في مصر.. وتبدأ تطوير أول محطة دولية في الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

بدأت مجموعة موانئ أبو ظبي، تطوير البنية التحتية لمحطة سفاجا التابعة لـ"موانئ نواتوم"، المطلة على ساحل البحر الأحمر، والتي ستكون أول محطة دولية في منطقة صعيد مصر، وكلفت المجموعة، شركة حسن علام لتطوير البنية التحتية للميناء.

واستثمرت مجموعة موانئ أبو ظبي، حوالي 349 مليون دور في مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، شملت إنشاء محطة سفاجا، التابعة لـ"موانئ نواتوموالاستحواذ على ثلاث شركات بحرية وهي "ترانسمار" و"تي سي آي" و"سفينة"، فضلاً عن خطط لمشروع تطوير محطة لسفن الدحرجة في العين السخنة.

كما أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية في كل من سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ.

وتبلغ مساحة محطة سفاجا نحو 810 آلاف متر مربع، حيث تضم ساحة لمناولة حاويات بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف حاوية نمطية، وطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين طن من البضائع العامة والسائبة، و1 مليون طن من البضائع السائبة السائلة، ومرافق لمناولة سفن الحاويات بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة، بالإضافة إلى مناطق مشتركة.

كما ستشمل المحطة متعددة الأغراض مرافق إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، وسيتم تنفيذ أعمال بنية تحتية تشمل إنشاء طرق ومرافق للخدمات العامة وأنظمة للأمن والسلامة.

وسيضم المشروع ساحة خرسانية على مساحة 48 ألف متر مربع، ومحطة لمناولة الحاويات بمساحة 80,354 متر مربع، مدعومة بالبنية التحتية اللازمة، وكذلك مساحة تصل إلى 66,360 متر مربع لمناولة البضائع العامة والسائبة.