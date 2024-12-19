شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-12-2024 أمام الجنيه بعد إغلاق التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-12-2024 مقابل الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.72 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.8 جنيه للشراء و 50.9 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.8 جنيه و 50.9 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.8 جنيه 50.9 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.8 جنيه للشراء و 50.9 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

واستقر سعر الدولار فى البنوك فى نهاية تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.