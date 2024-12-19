شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمهندس للتأمين، وبريميم هليثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.228 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.69%، والعرب على 3.72%، واستحوذت المؤسسات على 23.6% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعرب للبيع بقيمة 139.3 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 44 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 96.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 30503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 37599 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 13408 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 8419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 11538 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8494 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 152 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 26.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.52%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 46.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 23.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.63%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 30.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.97%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 18.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.45%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارري بسعر إغلاق 4.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.31%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.67%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 171.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 22.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.37%.