شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة ذهب 5 جرام فى الأسواق بدون إضافة مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب، أخر تحديث لحظي في أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024، وذلك على خلفية تغير سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21، وكذلك عيار 24، وفى ما يلى أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024، مع تراجع فى سعر سبيكة 5 جرام.

أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4330 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10827 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21650 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43300 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 86600 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 134663 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 215500 جنيه.

حددت شركة BTC متوسط الكاش باك على جميع أوزان السبائك بحوالى 26 جنيها للجرام للأوزان من 2.5 جرام إلى 50 جرام تقريبًا.