شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تكسب 15 ألف جنيه من شهادة الادخار 30%؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتيح الشهادات البنكية الحصول على عائد ثابت طوال مدة الاستثمار وبدون نسبة مخاطر مما يدعم زيادة المدخرات الشخصية.

ويتيح استثمار مبلغ 20 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 6000 جنيه فى السنة الأولى و 5000 جنيه فى السنة الثانية و4000 جنيه للسنة الثالثة بإجمالى 15 ألف جنيه خلال 2 سنوات.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.. ويقدم ”الخليج 365” فى نقاط مختصرة أبرز المعلومات عن هذه الشهادات.

- يمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها

- يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدارها

- عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار

- تعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

- شهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.