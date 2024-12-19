شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة: من لم يصيبه الدور بحج القرعة ليس من حقه التسجيل بالحج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر أن ما يتم تداوله حاليا على بعض وسائل التواصل الاجتماعى من أن المواطنين الذين لم يصيبهم الدور فى قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية يمكنهم التقدم لقرعة الحج السياحى، عار تماما من الصحة ولا أساس له

أضافت، فى بيان صادر عنها، أن قرارات اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء قد اتخذت قرارا تنظيمية منذ عدة سنوات من بينها عدم جواز تقديم المواطن إلا لجهة واحدة فقط " الداخلية أو السياحة أو التضامن ".

وأكدت الغرفة أن هذه القرارات لازالت سارية حتى الآن ولم تتغير، كما تشدد الغرفة على أن آخر موعد للتقديم للحج السياحى يوم 20 ديسمبر الحالى وسيتم استبعاد اى مواطن سبق تقديمه إلى إحدى الجهات المنظمة للحج حتى ولو لم يصبه الدور فى تلك الجهة على أن تجرى القرعة على من ينطبق عليهم الشروط فى موعدها الاثنين المقبل.

وأهابت الغرفة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات كما تهيب بشركات السياحة المنظمة للحج بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج والتى اصدرتها وزارة السياحة والآثار.