شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لسحب كراسات حجز 43 مصنعا كامل التجهيزات بالروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

في ظل تيسيرات غير مسبوقة تدعو شركة القاهرة للاستثمار والتطوير كافة المستثمرين المحليين والأجانب للتقدم لحجز 43 مصنعا كامل التجهيزات والمرافق بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكى، وذلك لتصنيع المنتجات تامة الصنع والصناعات المكملة لتلك المنتجات.

وأوضحت الشركة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف بأنه تم مراعاة توفير مساحات متنوعة للمصانع المطروحة لتلبية تطلعات المستثمرين، حيث يشمل الطرح 20 مصنعا بمساحة 2000 متر، و16 مصنعا بمساحة 1000متر، و17 مصنعا صغيرا بمساحة 121 متر تتمتع بكافة المرافق والخدمات.

هذا وتستمر الشركة في تلقي طلبات المستثمرين الراغبين إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg ، حتى يوم 25 ديسمبر من خلال الدخول على رابط "خدمات الطرح والتخصيص - طرح مدينة الجلود بالروبيكي".

كما حرصت الشركة على طرح المصانع الجاهزة بنظام التمليك بأسعار تنافسية وبتيسيرات كبيرة في السداد من خلال تشجيعا للمستثمرين ورواد الأعمال أيضًا، حيث يقوم المستثمر بدفع 25% فقط من سعر الوحدة ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة سنوية 10% فقط بالتعاون مع مجموعة من البنوك.

وتستهدف الدولة من خلال إقامة مدينة عالمية متخصصة لصناعة الجلود إلى الارتقاء بقطاع صناعة ودباغة الجلود وتطويره، لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري من الجلود، وبما يحقق المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات .

وحرصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلة في شركة القاهرة للاستثمار والتطوير على ان تتكامل كافة مراحل المشروع الثلاث للروبيكي كمجمع عنقودي يعد مثالا يحتذى به في اكتمال سلاسل القيمة.

وتشمل المدينة في مرحلتها الاولى على أنشطة الدباغة والمعالجات الأولية للجلود الخام مرورا بالصناعات المغذية والمكملة للمنتج مثل الغراء والجيلاتين واللوجيستيات بالمرحلة الثانية انتهاءا بتصنيع منتج تام الصنع بالمرحلة الثالثة قادر على النفاذ لكبرى الأسواق العالمية والصناعات المكملة والاكسسوارات الخاصة به وهو ما يجري تلقي طلبات المستثمرين للتقدم عليه حاليا.

وبذلك يضمن للمستثمر المقبل على إقامة مشروعه بالطرح الحالي في تلك المرحلة، توفر كافة مدخلات الإنتاج الخاصة بمشروعه من مدخلات الإنتاج والخامات من الجلود المعالجة والصناعات المغذية والمكملة وذلك على بعد خطوات من مشروعة داخل المدينة وهو ما يمثل عنصر جذب لكبرى العلامات التجارية العالمية للتقدم على هذا الطرح، وذلك في ظل الموقع الفريد للروبيكي بقلب مدينة بدر بالعاصمة القاهرة وقربة من كافة الموانئ التصديرية سواءا البحرية او الجوية او البرية ، وتخدمها شبكات طرق متميزة داخلية وخارجية وسكة حديد ، ما يضمن سلاسة تدفق الخامات والمنتجات وكذلك تنقلات الايدي العاملة من والى المدينة.

وقد تم إنشاء مدينة الروبيكي وفق اعلى المعايير العالمية سواءا على المستوى الانشائي او التقني وكذلك على مستوى التوافق البيئي، حيث حرصت الدولة المصرية على جعل الروبيكي نموذج يحتذى به للمدن الصديقة للبيئة ، الأكثر كفاءة وفعالية في استخدام الموارد ، من خلال دعم الحكومة لإدارة المنطقة والمصانع القائمة لتحسين الأداء البيئي والاقتصادي و تشجيعها على إعادة التدوير للمخلفات والإنتاج الأنظف تحقيقا للتنمية المستدامة.

وتم إنشاء محطة معالجة صرف صناعي على اعلى المعايير العالمية تستوعب 8 آلاف م3/ اليوم وجاري الانتهاء من تطويرها لتصل قدرتها الاستيعابية الى 24 الف م3/ اليوم كما حرصت القاهرة للاستثمار والتطوير على إقامة مركز تكنولوجي على اعلى المستويات لتقديم الدعم الفني لاصحاب المشروعات وكذلك مركز تدريب لتاهيل العمالة ومنطقة خدمية راقية تشمل بنوك ومبنى اداري ومطاعم ووحدة اسعاف وإطفاء.