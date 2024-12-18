شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقى نظيرته التونسية لبحث آليات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني: الدولة المصرية مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة نجاحاتها فى مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا بتونس



التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة سارة الزعفرانى، وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، لبحث آليات تفعيل بروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه بين الوزارتين، ووضع خارطة طريق لتنفيذه، وذلك على هامش الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدولة الجزائر.

وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون فى مجال إنشاء وتنمية المدن الجديدة المستدامة، حيث أبدى الجانب التونسى اهتمامًا كبيرًا بالاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى هذا المجال، موضحين أن لديهم أكثر من شركة تعمل فى مجال المدن المستدامة.

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة نجاحاتها فى مجال التنمية العمرانية بشكل عام، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة بشكل خاص، مع أشقائنا بالدولة التونسية، مؤكدًا أن تجربة المدن الجديدة فى مصر، وخاصة مدن الجيل الرابع، تعد تجربة رائدة على مستوى العالم.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد وتنظيم دورات تدريبية للبعثات من الجانبين من أجل تبادل ومشاركة الخبرات فى مفهوم المدن المستدامة وآليات تطبيقها، وذلك من خلال مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين.