شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 19 مليار جنيه عند مستوى 2.228 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 30503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 37599 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 13408 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 8419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 11538 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة.