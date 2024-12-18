شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-12- 2024 أمام الجنيه بنهاية التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2024، في عدد من البنوك المصرية، وذلك وفق أحدث الأرقام الصادرة من البنوك المصرية.

وتحركت العملات في البنك الأهلي المصري وكذلك البنك المركزي المصري في نهاية تداولات اليوم والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.28 جنيه للشراء.

53.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

64.43 جنيه للشراء.

65.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.43 جنيه للشراء.

165.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.49 جنيه للشراء.

13.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.82 جنيه للشراء.

13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.89 جنيه للشراء.

13.96 جنيه للبيع.