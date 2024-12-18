شكرا لقرائتكم خبر عن سعر مصنعية السبائك الذهب الأكثر مبيعا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” آخر تطورات سعر مصنعيات السبيكة ذهب وزن واحد جرام في تعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2024 بجانب مصنعيات السبائك الذهب الأخرى الأكثر انتشاراً في مصر.

ويتأثر سعر سبائك الذهب بتطورات سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري.

وفيما يتعلق بمصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيه بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيها ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيها.

رفعت بي تي سي سعر مصنعيتها على الجنيه الذهب، الذي يبلغ وزنه 8 جرامات، إلى 54 جنيها للجرام، مقابل 48 جنيها، وذلك وفق أسعار مصنعيات عام 2024، ومن المقرر أن يتم تعديل المصنعيات في 2025.