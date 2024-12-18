شكرا لقرائتكم خبر عن البترول البحرية تنهى مشروع تطوير حقل شعب على لتعزيز إنتاج الخام بخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية، إحدى شركات قطاع البترول ، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير حقل شعب علي، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج في الحقول الجنوبية التابعة لشركة بترول خليج السويس (جابكو).

وقد قامت PMS تنفيذ خط بحري جديد بقطر ١٨ بوصة، لربط المنصة البحرية شعب علي بحقل رأس العش ، بهدف دعم منظومة نقل وإنتاج الزيت الخام بكفاءة من الحقول الجنوبية.

يذكر أن PMS قد أنهت مسبقا أعمال المرحلة الأولى من المشروع بتنفيذ إنزال الخط البحري قطر ١٨ بوصة وذلك لربط المنصتين البحريتين شعب علي ورأس العش .

وقد تم تنفيذ هذا المشروع باستخدام تقنيات متطورة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز العمليات التشغيلية بالمنطقة وذلك بإستخدام الوحدات البحرية المملوكة للشركة والمجهزة بأحدث التقنيات العالمية , البارج PMS 12 والبارج PMS 17 والوحدة البحرية PMS MAYO , بالإضافة للوحدات البحرية المساعدة التي عززت كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

يهدف مشروع شعب علي إلى دعم الجهود الوطنية في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الطاقة البحرية من خلال تحسين كفاءة عمليات الإنتاج في الحقول الجنوبية بخليج السويس وتعزيز القدرة التشغيلية لشركة جابكو، مما يسهم في زيادة الإنتاج اليومي من الزيت الخام.

يأتي إنجاز هذا المشروع كإضافة جديدة لسجل شركة خدمات البترول البحرية PMS الحافل بالنجاحات، ويعزز من مكانتها كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات البحرية الكبرى.

كما يعكس قدراتها الفائقة بتقديم حلول مبتكرة وفعالة لتطوير قطاع البترول المصري وفق أعلى معايير الجودة والسلامة تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية .

هذا إلى جانب تأكيد شركة PMS التزامها المستمر بتوسيع أنشطتها في السوق المحلي والإقليمي، مستندة إلى خبراتها الطويلة وقدراتها الفنية المتطورة.