شكرا لقرائتكم خبر عن 73.31 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء 18-12-2024 مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى "البنك المركزى الأمريكى" بشأن سعر الفائدة اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.16 %، إلى 73.31 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 11 سنتًا، أو 0.16 %، إلى 70.19 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى أسعار الفائدة اليوم للمرة الثالثة منذ بدء دورة تيسير السياسة النقدية، حيث تؤدى أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادى والطلب على النفط.

وفى الولايات المتحدة، نقلت مصادر عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام هبطت 4.69 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 13 ديسمبر، مضيفة أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.45 مليون برميل، كما صعدت مخزونات نواتج التقطير 744 ألفا.



