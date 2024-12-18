شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-12 - 2024 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2024، في البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.81 جنيه للشراء. 50.91 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.28 جنيه للشراء. 53.51 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 64.43 جنيه للشراء. 65.75 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

164.43 جنيه للشراء. 165.55 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 13.49 جنيه للشراء. 13.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.82 جنيه للشراء. 13.86 جنيه للبيع. سعر الريال القطري سعر الريال القطري 12.89 جنيه للشراء. 13.96 جنيه للبيع.

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