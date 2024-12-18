شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-12 -2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-12-2024، بالبنوك المصرية، منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصرى، بتراجع نحو قرشين، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع، يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى.

وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سعر الدينار الكويتى اليوم الاربعاء 18 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك .



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.7 جنيه للشراء

165.4 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوكسعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.10 جنيه

165.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.6 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء

165.6 جنيه للبيع