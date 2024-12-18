الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-12 -2024 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 01:08 م

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-12-2024، بالبنوك المصرية، منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصرى، بتراجع نحو قرشين، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع، يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى.

وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سعر الدينار الكويتى اليوم الاربعاء 18 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك .


وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

164.1 جنيه للشراء
165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.7 جنيه للشراء
165.4 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك
  سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

160.10 جنيه
165.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB
 

162.6 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
 

161.4 جنيه للشراء

165.6 جنيه للبيع

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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