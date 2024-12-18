شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-12 -2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالأربعاء، 18 ديسمبر 2024 01:08 م
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-12-2024، بالبنوك المصرية، منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصرى، بتراجع نحو قرشين، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع، يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى.
وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سعر الدينار الكويتى اليوم الاربعاء 18 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك .
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2024 كالتالى:
164.1 جنيه للشراء
165.2 جنيه للبيع.
164.7 جنيه للشراء
165.4 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
160.10 جنيه
165.6 جنيه للبيع.
162.6 جنيه للشراء.
165.5 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
161.4 جنيه للشراء
165.6 جنيه للبيع
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