شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-12-2024 بعد ارتفاع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-12-2024، تداولات عرضية مع بداية جلسة اليوم، وذلك بعد أن انخفض أمس بسبب تراجع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار تداولات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4325 جنيها.

عيار 21 يسجل 3785 جنيها.

عيار 18 يسجل 3245 جنيها.

الجنيه الذهب 30280 جنيها.

تأثر سعر الذهب في مصر بالتراجع يوم أمس في سعر الذهب العالمي ليغلق تداولات الأمس تحت المستوى 3800 جنيه للجرام، وهو الأمر الذي قد يزيد من الضغط السلبي على سعر الذهب خلال الأيام القادمة، ولكن اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم قد يؤثر على مسار حركة السعر العالمي وبالتالي المحلي.

من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية شهد بعض الاستقرار منذ بداية الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته، وهو ما يجعل التأثير المباشر لتسعير الذهب المحلي متوقف على حركة سعر أونصة الذهب العالمي.