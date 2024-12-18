شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 18- 12-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 12:41 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 18-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.87جنيه للشراء. 14.94جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 13.97جنيه للشراء. 13.94جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.99جنيه للشراء. 13.96جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.97جنيه للشراء. 13.94جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 13.07جنيه للشراء. 13.94جنيه للبيع.

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