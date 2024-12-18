شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.4% منتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والسويدي إليكتريك، والنساجون الشرقيون للسجاد، وإعمار مصر للتنمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 30723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 37887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13500 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 8564 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11712 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمهندس للتأمين.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.345 مليون وثيقة بدلا من 3.335 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والشرقية-إيسترن كومباني، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 23.5 ألف سهم، 700 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 13 ألف سهم، 250 ألف سهم، 26.5 ألف سهم، على الترتيب.

واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 2400 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 35 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركات مصر بني سويف للأسمنت، واودن للاستثمارات المالية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 300 سهم، 1.6 مليون سهم، 81 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموع مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 458.8 ألف سهم، 153 سهمًا، 167.3 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة شركتي ابن سينا فارما، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 20 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل، قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن شركة LPSO Holding هي الشركة القابضة لعائلة سميح ساويرس، وهي المساهم الرئيسي بنسبة 75.09% في شركة أوراسكوم للتنمية المدرجة بالبورصة المصرية، قد تقدم بعرض شراء اختياري لجميع أسهم حرة التداول لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية المدرجة بالبورصة السويسرية، فقط وليس له أي علاقة أو تأثير على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر المدرجة في البورصة المصرية.

في سياق منفصل، قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، إن مجلس الإدارة وافق على الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالي 2025، وقدرت الموازنة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وقسمت بين 213.5 مليون جنيه للمشروعات، و962 مليون جنيه للمساهمة في شركات أخرى، و760.43 مليون جنيه للإحلال والتجديد.