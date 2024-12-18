شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-12-2024 أمام الجنيه منتصف تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 18- 12- 2024 ارتفاع مقابل الجنيه المصرى فى منتصف تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.72 جنيه للشراء و 50.86 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء ارتفاع بالبنك الأهلى المصرى 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.78 جنيه و50.88 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.81 جنيه 50.91 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.81 جنيه للشراء و 50.91 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

واستقر سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.81 جنيه للشراء.

50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.81 جنيه للشراء.

50.91 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.81 جنيه للشراء.

50.91 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.81 جنيه للشراء.

50.91 جنيه للبيع.

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