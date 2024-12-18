شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالأربعاء، 18 ديسمبر 2024 11:47 ص
ننشر أخر تطورات أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024، وذلك على خلفية تغير سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21، وكذلك عيار 24، وفي ما يلي أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024، مع تراجع في سعر سبيكة 5 جرام.أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4330 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10827 جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21650 جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43300 جنيه.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 86600 جنيه.
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 134663 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 215500 جنيه.
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