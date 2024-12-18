شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024، وذلك على خلفية تغير سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21، وكذلك عيار 24، وفي ما يلي أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024، مع تراجع في سعر سبيكة 5 جرام.

أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4330 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10827 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21650 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43300 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 86600 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 134663 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 215500 جنيه.