شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 18-12-2024 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضروات فى مصر اليوم الأربعاء 18-12-2024، حيث شهدت استقرار فى أسعار السلع نتيجة توافر المعروض مثل الطماطم والبطاطس وألفاصوليا وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفى ما يلى أهم المعلومات عن الخضروات فى مصر وأسعارها فى السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

استقر سعر كيلو الطماطم فى سوق العبور وفقا لسوق الجملة يتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو ، وسعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيها، وترأوح سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 9 جنيهات.

وسجل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وسعر كيلو البصل الأبيض من 9 إلى 17 وسجل سعر كيلو البصل الأحمر من 9 إلى 13 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد ترأوح سعر كيلو ألفاصوليا الخضراء ما بين 7 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الجزر من 4 إلى 6 جنيهات وسجل سعر كيلو البإذنجان البلدى من 5 إلى 8 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 9 جنيها بالجملة.